V okviru Botrstva večjezičnosti 200 botrov in 1700 tečajnikov slovenščine

Pobudnika projekta sta predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS), ene od krovnih organizacij koroških Slovencev, Bernard Sadovnik in upokojeni deželni vodja bivše žandarmarije, predhodnice današnje policije, Willibald Liberda.

Sadovnik je na novinarski konferenci v začetku tedna v Celovcu ocenil, da je projekt iz leta 2010 kot "mozaični kamenček" prispeval tudi k dogovoru o dvojezični topografiji na avstrijskem Koroškem iz leta 2011, saj se je prek različnih uglednih osebnosti iz sveta avstrijske politike in družbe, ki so botri projekta, krepila zavest o dvo- in večjezičnosti na avstrijskem Koroškem, Avstriji in prostoru Alpe-Jadran, je na spletni strani poročalo slovensko uredništvo avstrijske ORF.

Glavna uspešnica projekta so po Sadovnikovih besedah prav tečaji slovenščine, prek katerih se je pokazalo, da obstaja veselje do slovenskega jezika in motivacija za njegovo učenje ter da "dandanes opažamo pri tečajih, da iščejo Korošice in Korošci spet del lastne družinske narodne identitete".

Priznal je, da dialog in sožitje na avstrijskem Koroškem še nista dovolj zasidrana, da bi večina vseh prebivalcev potrdila, da sta slovenščina in dvojezičnost nekaj samoumevnega, tako da nameravajo v prihodnosti prek dialoških pogovorov in konferenc ter razstav omogočiti srečanja in pogovore o političnih vsebinah, ki zadevajo tako manjšino kot večino.

Vsako četrtletje nameravajo pripraviti dialoške pogovore in enkrat letno dialoško konferenco. To bodo izmenično pripravili enkrat na dvojezičnem ozemlju, drugič izven tega območja.

Že minuli petek ob dnevu človekovih pravic je tako bil v okviru projekta Botrstvo večjezičnosti na sporedu prvi dialoški forumu na temo večplastnih kriz in nevarnosti s politične desnice

Dolgoročni cilj projekta je po besedah predsednika SKS tudi, da bi vsi vrtci in šole poleg nemščine in angleščine ponujali tudi slovenščino in italijanščino.

Liberd je na novinarski konferenci poudaril, da je za razumevanje sočloveka pomembno, da razumeš tudi njegov jezik in prek tega bolje razumeš njegovo mišljenje in čustva, kar lahko prispeva tudi k razreševanju morebitnih konfliktov.