V Gradišču nad Prvačino odprli dnevni center za starejše

Prvačina, 8. decembra - Ob Domu upokojencev na Gradišču nad Prvačino so danes slovesno odprli dnevni center Mavrica in začasne namestitve za starejše. V dnevnem centru bodo lahko sprejeli 14 ljudi, začasnih namestitev je deset. Slovesnosti ob letošnjih jubilejih doma in otvoritvi se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.