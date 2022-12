Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 8. decembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu današnjega trgovanja večinoma zvišujejo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,03 odstotka. Vlagatelji za zdaj najbolj povprašujejo po delnicah Krke in Cinkarne Celje. Slednje so v dopoldanskem trgovanju zabeležile največji padec vrednosti.