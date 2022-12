Za posodobitev NEPN potrebna celovita presoja vplivov izvedbe na okolje

Ljubljana, 8. decembra - V postopku priprave in sprejemanja posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) bo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. Ministrstvo za infrastrukturo že išče izvajalca priprave okoljskega poročila.