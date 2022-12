Dostopni prvi deli dokumentarne serije o Harryju in Meghan

Santa Barbara/London, 8. decembra - Pri ponudniku pretočnih vsebin Netflix so od davi dostopni prvi trije deli dokumentarne serije Harry & Meghan, ki razkrivajo razhod britanskega princa in njegove soproge z britansko kraljevo družino. Serija, ki sicer obsega šest delov, je že pred objavo požela veliko pozornosti in sprožila ugibanja o morebitnih novih kritikah na račun monarhije.