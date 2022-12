Prva stavka na New York Timesu v več kot 40 letih

New York, 8. decembra - Zaposleni pri znamenitem ameriškem časniku New York Times so danes minuto čez polnoč pričeli z enodnevno stavko. Odločitev o prvi takšni delavski akciji v več kot 40 letih je bila sprejeta po tem, ko uprava s sindikatom ni uspela skleniti dogovora o ustreznem zvišanju plač in več ostalih zadevah, zaradi česar je 1100 zaposlenih prekinilo z delom.