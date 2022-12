Združenje Ona ve ostaja zavezano cilju, da bodo strokovnjakinje bolj vidne in slišane

Ljubljana, 8. decembra - Po dobrem letu in pol delovanja ostaja cilj Združenja za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja Ona ve doseči, da bodo strokovnjakinje bolj vidne in slišane. Predsednica Marta Kos se je na novoletnem druženju v sredo v Ljubljani zahvalila vsem članicam, ki so pripravljene deliti svoje znanje z drugimi in tako motivirajo druge.