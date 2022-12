V ženskem odbojkarskem pokalu znani vsi polfinalisti

Ljubljana, 8. decembra - Odbojkarice Calcita Volleyja in Nove KBM Branik so zadnje polfinalistke pokala Slovenije. Prve, branilke naslova, so v sredo v zgolj eni četrtfinalni tekmi premagale ATK Grosuplje s 3:0, druge pa so brez težav odpravile Formis, slednji je na dveh tekmah dobil le en niz, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.