Na dobrodelni dražbi barikov Vinakoper zbrali več kot 57.000 evrov za izolsko bolnišnico

Koper, 8. decembra - Na sredini 23. dobrodelni dražbi barikov Vinakoper je 39 dražiteljev zbralo 57.825 evrov, ki jih bodo že tradicionalno donirali pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Izola. S tem so dosegli pomemben mejnik, saj so od prve licitacije leta 1999 do danes skupaj zbrali in bolnišnici donirali več kot 500.000 evrov, so sporočili iz Vinakoper.