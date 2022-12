Na novogoriškem koncertnem odru zaključek triptiha Od EPK Novi Sad do GO!2025

Nova Gorica, 8. decembra - V Kulturnem domu Nova Gorica bo nocoj ob 20. uri sklepni dogodek mednarodnega koprodukcijskega koncertnega triptiha Od EPK Novi Sad do GO!2025. Nastopili bodo violinista Stefan Milenković in Valentina Danelon ter violistka Špela Pirnat, violončelist Enrico Bronzi in harmonikar Marko Hatlak.