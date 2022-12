Newyorške borze končale večinoma v rdečem

New York, 7. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili večinoma v rdečem. Na trgu se krepijo skrbi o možnostih recesije, vlagatelji pa so v pričakovanju ključnih gospodarskih podatkov in odločitve ameriške centralne banke Federal Reserve o nadaljnji denarni politiki, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.