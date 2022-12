Dnevnik o odstopu notranje ministrice (8. 12.)

Ljubljana, 7. decembra - Peter Lovšin v komentarju Golob bo odprl prvo kuverto piše o tem, da je kljub številnim menjavam vodilnih kadrov policije prišlo do konflikta med notranjo ministrico Tatjano Bobnar in premierjem Golobom. Golobov ožji krog je ministrici in generalnemu direktorju policije Boštjanu Lindavu očital, da nista dovolj kadrovsko očistila policije.