Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 12.)

Ljubljana, 7. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da so iz kabineta slovenskega predsednika vlade sporočili, da bo premier Robert Golob zaradi izgube zaupanja sprejel odstop notranje ministrice Tatjane Bobnar. Pisale so še o paketu pomoči podjetjem za omilitev posledic energetske krize in padcu gospodarske rasti v Sloveniji.