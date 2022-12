Vmesne volitve v ZDA demokratom prinesle zgodovinski uspeh

New York, 7. decembra - Letošnje volitve sredi predsedniškega mandata so namesto napovedanega republikanskega vala prinesle zgodovinski uspeh demokratov, četudi so ti izgubili večino v predstavniškem domu kongresa. Kot je postalo danes dokončno jasno, so namreč okrepili večino v senatu, dobili pa so tudi dva nova guvernerska položaja in večine v državnih kongresih.