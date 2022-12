Nemška veleposlanica: Treba je ukrepati vsakič, ko so prekoračene meje

Maribor, 8. decembra - Nemška veleposlanica v Sloveniji Nathalie Kauther spričo najnovejših dogodkov v Nemčiji in Sloveniji poudarja, da je treba ukrepati vsakič, ko so prekoračene meje in s tem ogrožena demokratična ureditev. "To ni le naloga politikov, ampak vseh nas državljanov," je povedala na nocojšnjem pogovoru v Univerzitetni knjižnici Maribor.