Vladna služba za digitalno preobrazbo s kampanjo proti sovražnemu govoru na spletu

Ljubljana, 7. decembra - V službi vlade za digitalno preobrazbo so pripravili kampanjo Ugrizni se v sovražni jezik!, s katero želijo opozoriti na nesprejemljivost sovražnega in žaljivega govora na spletu. V ta namen so pripravili serijo kratkih videov s slovenskimi športniki, ki se srečujejo s sovražnim govorom. So pa zaradi eksplicitne vsebine dvignili marsikatero obrv.