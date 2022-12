Podatki o pokritosti mobilnih 5G omrežij tudi na Geoportalu

Ljubljana, 11. decembra - Na Geoportalu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) se lahko po najnovejši nadgradnji odslej spremlja tudi pokritost mobilnih omrežij 5G po posameznih operaterjih. Gre za pomembno posodobitev, saj Slovenija podatkov o pokritosti s 5G omrežjem na enem mestu do zdaj ni imela, so poudarili na Akosu.