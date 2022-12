Ob potrjevanju letnega poročila policije na odboru DZ tudi razprava o ukrepanju na protestih

Ljubljana, 7. decembra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je danes seznanil z letnim poročilom o delu policije v letu 2021. Prisilni ukrepi so bili uporabljeni bistveno večkrat kot prejšnja leta, razprava pa se je vrtela tudi glede ugotovitev izrednega strokovnega nadzora nad delom policije pri varovanju protestov v letih 2020 in 2021.