S pomočjo priročnika do zmanjšanja nasilja v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih

Ljubljana, 7. decembra - V zbornici zdravstvene in babiške nege so danes predstavili priročnik Nasilje ne!, ki je namenjen obravnavi nasilja v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih. Med drugim prinaša predloge za obravnavo različnih pojavnosti nasilja, s katerimi se soočajo v zdravstveni in babiški negi s strani bolnikov, stanovalcev ter svojcev ali sodelavcev.