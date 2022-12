Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Ljubljana, 7. decembra - Zagovornik načela enakosti je za eno od podjetij ugotovil, da je diskriminatorno določilo tako merila za nagrado iz naslova poslovne uspešnosti kot nagrado za delovno uspešnost. Potencialno so bili prikrajšani zaposleni, ki so bili z dela odsotni zaradi zdravstvenega stanja, starševstva, nosečnosti, invalidnosti in družinskega stanja.