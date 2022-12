Vlada in sindikati parafirali dogovora o odpravi plačnih nesorazmerij za zdravstvo in socialno varstvo

Ljubljana, 7. decembra - Vladna stran je z reprezentativnimi sindikati parafirala dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu. Parafiran dogovor vključuje tudi predlog dviga zdravniških in zobozdravniških plač, čeprav sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides danes na parafiranje dogovora ni bilo.