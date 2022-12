Riko in partnerska podjetja s projektom za digitalizacijo poslovnih procesov

Ribnica, 7. decembra - Štiri podjetja - Riko, Melamin, GV servis in In.Sist - so zagnala skupen projekt, s katerim nameravajo digitalizirati delovne procese in tako postati še bolj konkurenčna na vse bolj digitaliziranem trgu. Za projekt, vreden 5,17 milijona evrov, so v okviru načrta za okrevanje in odpornost prejela tudi 2,16 milijona evrov evropskih sredstev.