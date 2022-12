Na Ljubljanski borzi dopoldne rast indeksa

Ljubljana, 7. decembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu današnjega trgovanja večinoma zvišujejo in indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,21 odstotka. Vlagatelji za zdaj najbolj povprašujejo po delnicah Krke in Zavarovalnice Triglav. Slednje so edine med delnicami v indeksu, ki ne sledijo pozitivnemu trendu.