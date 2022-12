Novozelandsko sodišče začasno prevzelo skrbništvo nad bolnim dojenčkom proticepilskih staršev

Auckland, 7. decembra - Sodišče v novozelandskem Aucklandu je danes začasno prevzelo skrbništvo nad nekajmesečnim bolnim dojenčkom, čigar starši nasprotujejo življenjsko pomembni operaciji na njegovem srcu, ker bi bili potencialni darovalci krvi lahko cepljeni proti covidu-19. V skrbništvu bo ostal do zaključka operacije in okrevanja, kar bo najkasneje do konca januarja.