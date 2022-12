V celjski bolnišnici naredili prvi korak v elektrofiziološko vejo kardiologije

Celje, 7. decembra - V Splošni bolnišnici Celje so novembra izvedli prvo elektrofiziološko preiskavo in radiofrekvenčno ablacijo atrijske fibrilacije. Kot so danes sporočili iz bolnišnice, takšen poseg, s katerim medicina zdravi motnje srčnega ritma, predstavlja prvi korak v elektrofiziološko vejo kardiologije, ki je v Celju doslej še niso izvajali.