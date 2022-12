Trojni dvojček Luke Dončića za tesno zmago Dallasa

Denver, 7. decembra - Košarkarji Dallasa so dosegli novo zmago v severnoameriški ligi NBA. Ponoči so se v Denverju veselili sladke zmage s 116:115. Vnovič se je izkazal Luka Dončić, ki je dosegel 22 točk, 12 podaj in deset skokov. V vrstah Denverja je Vlatko Čančar v šestih minutah in pol ostal brez dosežene točke, vpisal pa tri skoke in podajo.