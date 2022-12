V Litvi začeli odstranjevati sovjetski vojni spomenik na pokopališču

Vilnius, 7. decembra - V litovski prestolnici Vilnius so v torek navkljub pozivom Združenih narodov, naj tega ne storijo, začeli razstavljati šest velikanskih kipov sovjetskih vojakov, ki stojijo na mestnem pokopališču. Za podobno potezo so se v zadnjem času odločile oblasti na Poljskem, v Estoniji in Latviji. Demontaža naj bi bila končana do začetka prihodnjega tedna.