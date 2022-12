Pepe: Ronaldo ve, da smo mi najpomembnejši

Lizbona, 6. decembra - Tako kot Maroko je tudi Portugalska pozno v noč slavila svoje nogometaše, ki so se uvrstili v četrtfinale SP v Katarju. A medtem ko je bilo rajanje Maročanov tudi po evropskih velemestih vsesplošno, so bili Portugalci razdvojeni, saj so do zmage proti Švici prišli brez zvezdnika Cristiana Ronalda, ki ga je selektor posadil na klop.