Hertz pristal na poravnavo zaradi lažnih prijav kraj najetih vozil

New York, 7. decembra - Ameriško podjetje za najem avtomobilov Hertz je sprejelo poravnavo v odškodninskih zahtevkih več sto strank, ki so bile lažno obtožene, da so kradle avtomobile. Strankam, med katerimi so nekatere celo po nedolžnem končale v zaporu za več mesecev, bo do konca leta plačalo skupaj 168 milijonov dolarjev.