Prvi vrtec montessori v Sloveniji praznuje 20 let delovanja

Ljubljana, 6. decembra - Prvi vrtec s programom montessori v Sloveniji, ki deluje pod okriljem reda uršulink, danes praznuje 20 let delovanja. Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo je obiskal predsednik republike Borut Pahor in zavodu vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za spodbujanje dobrodelnosti, strpnosti in sodelovanja.