Na slavnostni akademiji ob 30-letnici DZ spomini na prehojeno pot do samostojne države

Ljubljana, 6. decembra - V DZ so s slavnostno akademijo obeležili 30 let njegovega delovanja. Slavnostni govorci so ob tem spomnili na prehojeno pot do samostojne države. Po besedah predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič je to prelomnica tudi v razumevanju države in državljanov, ki vedo, kaj želijo, predsednik republike Borut Pahor pa je izpostavil skrb za skupno državo.