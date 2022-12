Objavljen odlomek iz Rushdiejevega novega romana

New York, 6. decembra - Revija The New Yorker je v ponedeljek na svoji spletni strani objavila odlomek iz novega romana indijsko-britanskega pisatelja Salmana Rushdieja z naslovom A Sackful of Seeds. Izid Rushdiejevega 15. romana z naslovom Victory City je napovedan v začetku februarja, izšel bo pri založbi Penguin Random House.