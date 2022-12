Ob prelomu leta: Olimpijsko leto 2022 za Slovenijo zaznamovali skakalci

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 23. decembra - Slovenski skakalni tabor je olimpijsko leto končal nad pričakovanji in v Pekingu pobral štiri kolajne, od tega dve zlati. Izkupiček bi bil lahko ob srečnejšem razpletu številk še večji. Na Kitajsko so Slovenci prišli v sijajni formi, izstopali pa sta Urša Bogataj in Nika Križnar. Slovenci pa so letos zmagali tudi na svetovnem prvenstvu v poletih.