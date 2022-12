Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 6. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli v rdečem. S tem so nadaljevali negativna gibanja iz konca ponedeljkovega trgovanja, ko so se med vlagatelji okrepile skrbi, da bi ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) lahko nadaljevala z agresivno denarno politiko v boju proti inflaciji.