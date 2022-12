Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 6. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,08 odstotka in trgovanje sklenil pri 1068,21 točke. Največjo rast so beležile delnice NLB, največ prometa pa so vlagatelji opravili s Krkinimi. Skupno so danes sklenili za 472.199 evrov poslov.