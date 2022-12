Kranjčani na referendumih podprli spremembe meja krajevnih skupnosti

Kranj, 6. decembra - Kranjski volivci so na območju štirih krajevnih skupnosti ob nedeljskem drugem krogu županskih volitev odločali tudi o spremembi meja svojih krajevnih skupnosti. Volivci so na svetovalnih referendumih o odcepitvi Planine III iz Krajevne skupnosti Primskovo in o združitvi krajevnih skupnosti Planina ter Huje obe pobudi podprli.