Predsednica DZ s predstavniki socialne zbornice o statusu družinskih pomočnikov

Ljubljana, 6. decembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predstavnike Socialne zbornice Slovenije. Ti so med drugim izpostavili nujnost ureditve statusa družinskega pomočnika, ki je določen v zakonu o socialnem varstvu. Klakočar Zupančič se je strinjala, da so spremembe na tem področju potrebne, so sporočili iz DZ.