Na srečanju mladih kmetov o izzivih v kmetijstvu

Ljubljana, 6. decembra - Mladi kmeti so na današnjem srečanju, ki so ga pripravili Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in kmetijsko ministrstvo, razpravljali spremembah v panogi, odnosih v verigi vrednosti in o povezanosti. Govorili so o pomenu kakovosti življenja na kmetiji in duševnega zdravja kmetov.