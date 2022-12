Litva zaradi postavitve ograje beleži manj nezakonitih prehodov meje z Belorusijo

Vilnius, 6. decembra - Litva v zadnjem času na meji z Belorusijo beleži manj nezakonitih prehodov meje migrantov. Glavni razlog za to je postavitev ograje in namestitve elektronskega nadzornega sistema, so danes za litovski radio povedali upravitelji litovske mejne postaje Kapčiamiestis in dodali, da pomembno vlogo pri tem igra tudi hladno zimsko vreme.