Ameriška veleposlanica v Ljubljani: Odnosi med državama so trdni in močni

pogovarjala se je Sergeja Kotnik Zavrl

Ljubljana, 7. decembra - Odnosi med Slovenijo in ZDA so trdni in močni, je v pogovoru za STA dejala ameriška veleposlanica v Ljubljani Jamie L. Harpootlian in izpostavila odlično sodelovanje tako s prejšnjo kot s sedanjo vlado. Veseli se tudi sodelovanja z novo predsednico Natašo Pirc Musar, odhajajočemu predsedniku Borutu Pahorju pa se je zahvalila za njegovo delo.