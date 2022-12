NSK na seji o težavah s pridobivanjem podpornih kadrov v kulturnih zavodih

Ljubljana, 6. decembra - Nacionalni svet za kulturo (NSK) je današnjo sejo posvetil težavam, ki jih imajo javni zavodi v kulturi pri pridobivanju podpornih kadrov v tehničnem in poslovnem delu, kjer niso konkurenčni javni upravi in zasebnemu sektorju. Ob napovedovani reformi plač v javnem sektorju je pozval ministrstvo, da problematiko prepozna in se vključi v proces.