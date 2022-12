V Črnomlju se je začela dolgo pričakovana gradnja novega dela Osnovne šole Loka

Črnomelj, 6. decembra - V Črnomlju so z odkritjem spominske table danes uradno začeli dolgo pričakovano gradnjo novega dela Osnovne šole Loka. Njen starejši del, ki ga je močno načel čas, dodatno pa ga je leta 2018 poškodovala toča, so že porušili in na njegovem mestu ulili temeljno betonsko ploščad za novogradnjo. Celotna naložba bo stala dobrih 12 milijonov evrov.