Umrl gledališki in filmski igralec Miha Baloh

Ljubljana, 6. decembra - V 95. letu je danes umrl igralec Miha Baloh, so sporočili iz družinskega kroga. Baloh, ki je zaigral v več kultnih filmih, kot sta Maškarada režiserja Boštjana Hladnika in Draga moja Iza v režiji Vojka Duletiča, je pripadal generaciji ustvarjalcev, ki je v slovenski institucionalni kulturi 50. let minulega stoletja ustvarila idejni preporod.