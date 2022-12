Kitajska poročilo ZDA o njenih jedrskih kapacitetah označila za neutemeljeno špekulacijo

Peking, 6. decembra - Kitajske oblasti so danes kritizirale poročilo ameriškega obrambnega ministrstva, ki ocenjuje, da se bo jedrski arzenal Pekinga do leta 2035 potrojil in ga označile za neutemeljeno špekulacijo. Hkrati so obtožile Washington, da napihuje vojaško grožnjo, ki naj bi jo predstavljala najbolj naseljena država na svetu.