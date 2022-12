Elektronsko poslovanje v postopkih zaradi insolventnosti tudi za fizične osebe

Ljubljana, 6. decembra - Medtem ko je elektronsko poslovanje v postopkih zaradi insolventnosti že nekaj let omogočeno različnim profesionalnim uporabnikom informacijskega sistema e-sodstvo in pravnim osebam, je odslej tovrstno poslovanje na voljo tudi fizičnim osebam, udeleženim v teh postopkih, so danes sporočili iz Vrhovnega sodišča RS.

Pravnim osebam in profesionalnim uporabnikom sistema e-sodstvo, npr. upraviteljem, odvetnikom in državnim odvetnikom, je v okviru elektronskega poslovanja v postopkih zaradi insolventnosti že nekaj časa omogočeno vlaganje elektronskih vlog in elektronskih predlogov za začetek postopka zaradi insolventnosti in vlaganje elektronskih prijav terjatev v postopkih zaradi insolventnosti.

Poleg tega jim je omogočen tudi vpogled v elektronska pisanja v posameznem postopku zaradi insolventnosti, v katerem nastopajo kot stranka, zastopajo stranko oz. opravljajo naloge upravitelja.

Ta opravila, od vlaganja vlog, prijave terjatev in vpogledov prek portala e-sodstvo do vročanja v varni elektronski poštni predal, so v digitalni obliki odslej na voljo tudi potrošnikom, podjetnikom in zasebnikom, ki so udeleženi v postopkih zaradi insolventnosti.

Za dostop do sistema se morajo najprej registrirati prek portala e-sodstvo kot zunanji kvalificirani uporabniki, po uspešni prijavi pa lahko nadaljujejo z elektronskimi opravili na podportalu eINS, je pojasnilo sodišče.