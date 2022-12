V Amchamovem izboru najboljših poslovnih praks slavila Novartis Slovenija in ljubljanska univerza

Ljubljana, 6. decembra - Zmagovalca izbora najboljših poslovnih praks Best of the Best 2022, ki vsako leto poteka pod okriljem ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (Amcham Slovenija), sta podjetje Novartis Slovenija in ljubljanska univerza. Prepričala sta s skupnim projektom Industrija in univerza - skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja.