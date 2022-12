Vreme: Zjasnilo se bo

Ljubljana, 6. decembra - Dopoldne se bo delno zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla ali nizka oblačnost, ki bo ponekod dolgotrajna. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4, v alpskih dolinah do -8, ob morju 5, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno in večinoma suho, burja bo dopoldne ponehala. V noči na petek bo na zahodu začelo deževati. Dež se bo nato krepil in se čez dan od zahoda razširil na vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo.

Vremenska slika: Hladna fronta je prešla Slovenijo. Nad naše kraje v višinah od zahoda doteka bolj suh zrak, pri tleh pa ostaja vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo na območju Alp in ob severnem Jadranu ter v višjih legah delno zjasnilo, po nižinah pa bo precej megle ali nizke oblačnosti. V sredo bo po nižinah precej megle ali nizke oblačnosti, ponekod v krajih južno od nas bodo zjutraj rahle padavine. Ob Jadranu ter v višjih legah bo delno jasno. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.