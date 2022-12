Baerbock: Nemčija in Indija se morata podnebnih sprememb lotiti skupaj

New Delhi, 6. decembra - Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je danes na obisku v New Delhiju izrazila željo, da se Nemčija in Indija skupaj lotita izzivov glede podnebnih sprememb, proti katerim se, kot je dejala, "lahko borimo le skupaj". Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da je Indija varstvo podnebja uvrstila na vrh prioritet svojega predsedovanja skupini G20.