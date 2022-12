Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 6. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so bili v začetku današnjega trgovanja v rdečem in tako sledili ponedeljkovim padcem v New Yorku. Vlagatelje skrbi, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) nadaljevala agresivno politiko za preprečevanje inflacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.