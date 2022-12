Na Copacabani rajanje Brazilcev s podporo Peleju

Rio de Janeiro, 6. decembra - Tako kot brazilski nogometni reprezentanti in navijači na svetovnem prvenstvu v Katarju so se tudi domači navijači ob zmagi selecaa v osmini finala proti Južni Koreji spomnili na Peleja. Navijači so ponedeljkov uradni navijaški festival mundiala na Copacabani v Rio de Janeiru izkoristili tudi za pošiljanje dobrih želja "kralju nogometa".